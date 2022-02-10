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Лидера канских подростков приговорили к реальному сроку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Восточный окружной военный суд огласил приговор канским подросткам, обвиняемым в обучении для осуществления терроризма, один из них получил пять лет колонии, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Двое подростков освобождены от уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), так как оказали содействие следствию. Они получили условные сроки по статье об изготовлении взрывчатых веществ. Одному из них назначили 3 года условно, второму – 4 года с испытательным сроком 2 года.

Их друга, который ни в чем не сознался, суд признал виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии и 30 тысяч рублей штрафа. Его взяли под стражу в зале суда. 

Ранее подросток говорил, что они с друзьями просто проводили химические опыты, никакого злого умысла у них не было. При этом он не осуждает друзей, которые под следствием сказали, что он их склонял к терроризму.

Трех подростков задержали летом 2020 года. У школьников забрали телефоны, из переписки выяснилось, что подростки построили в Minecraft здание ФСБ и хотели его «взорвать». По версии следствия, школьники учились изготавливать взрывчатку и тренировались на пустырях.

В отношении 15-летних девятиклассников возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»). Родители подростков уверены, что правоохранительные органы сфабриковали дело.

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