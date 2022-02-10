Посол России заявил об угрозе его выдворения из США

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил об угрозе его выдворения к апрелю из Вашингтона из-за неурегулированных визовых разногласий.

В ходе беседы с журналистами дипломат ответил на вопрос, по-прежнему ли Госдепартамент исходит из того, что он будет вынужден покинуть Соединенные Штаты к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал, такая она и осталась на сегодняшний день», — цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, «это означает <...>, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и в Вашингтоне», — добавил посол.

Россия призывает Соединенные Штаты решить визовые проблемы. «Дипломаты — это те люди, которые организуют диалог и которые пытаются найти развязки в области международной безопасности. И самый лучший вариант — это оставить их в покое, дать возможность им нормально, спокойно работать», — подчеркнул Антонов