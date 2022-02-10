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Беременность Костенко оказалась шуткой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kostenko.94, instagram.com/kostenko.94

Бывший футболист Дмитрий Тарасов признался, что его жена Анастасия Костенко не беременна, а положительные тесты оказались старыми.

В среду Тарасов опубликовал в сториз фотографию двух положительных тестов на беременность. Поклонники пары решили, что в семье футболиста и модели появится четвертый ребенок и стали поздравлять родителей в соцсети.

Тарасов решил прояснить ситуацию. Оказывается, Костенко прислала ему фотографию тестов ради шутки.

«В итоге это она пошутила, это у нее такой юмор. Она разбирала вещи, она сохраняет эти старые тесты, и она старый тест нашла и прислала мне. Короче, я так чуть-чуть понервничал. Поэтому, ребята, спокойно. Всему свое время», — сказал в сториз Тарасов.

У Костенко и Тарасова три ребенка, все они погодки. Также у бывшего футболиста есть взрослая дочь от первого брака.

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