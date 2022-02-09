Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35

Стали известны подробности катастрофы американского истребителя F-35 в Южно-Китайском море, произошедшим в конце января. Оказалось, что за штурвалом находилась первая американская женщина-пилот боевого истребителя.

Американка успешно завершила программу обучения взлету и посадке на палубе авианосца, это был ее первый реальный вылет, передает издание The Aviationist. В ходе посадки истребитель задел палубу корабля, загорелся и рухнул в море.

В ходе инцидента пострадали семь человек. Женщина-пилот успела катапультироваться. По предварительной версии, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования, допущенная неопытной летчицей.

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F-35 — новейшие американский истребитель пятого поколения, его стоимость составляет около 120 миллионов долларов. Сейчас военные проводят дорогостоящую операцию по подъему самолета.