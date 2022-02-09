Россияне вошли в число самых несчастных потребителей Европы

Индекс потребительской уверенности в России по итогам 2021 года снизился на четыре процентных пункта и оказался на отметке минус 23, подсчитали эксперты Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

Хуже ситуация только в Словении (-24) и Греции (-41), Россия делит третье место с конца с Болгарией. Для примера, индекс потребительской уверенности в Латвии и Испании на десять процентных пунктов выше, чем в России.

Исследование показало, что у 39% россиян в течение последних 12 месяцев ухудшилось материальное положение и лишь 9% ждут изменений в лучшую сторону. 58% «негативно» оценили ситуацию в российской экономике, 43% ждут дальнейшего движения вниз.

В докладе указывается, что ожидания россиян по поводу экономики «опустились в диапазон наиболее пессимистических значений за весь период наблюдения». Хуже будущее экономики страны представлялось только в первом квартале 2009 года и четвертом квартале 2020 года.

Снижение индекса потребительских настроений произошло на фоне необычайно благоприятной официальной статистики. Так, ВВП по итогам 2021 года прибавил 4,5%, а реальные располагаемые доходы показали рост больше статистической погрешности впервые за восемь лет.