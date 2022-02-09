США арестовали россиянина за рекордную кражу биткоинов

Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России и США Ильи Лихтенштейна и его супруги, гражданки США Хизер Морган. У них изъяли биткоины на общую сумму 3,6 миллиарда долларов, украденные с криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.

Лихтенштейн обвиняется в том, что в 2016 году взломал системы Bitfinex и инициировал более 2 тысяч несанкционированных транзакций. В результате было похищено 119 754 биткоинов, на сегодня их стоимость составляет 4,5 миллиарда долларов, сообщается на сайте американского ведомства.

Суд обвинил супругов в финансовом мошенничестве и отмывании денег, им грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы. Отмечается, что изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории Соединенных Штатов.

Криптовалютная биржа Bitfinex заявила о взломе в начале августа 2016 года. Тогда сумма похищенных биткоинов оценивалась в 65 миллионов долларов. Из-за похищения торги были приостановлены на несколько дней, а биткоин упал на 13%. Расследование инцидента заняло шесть лет.