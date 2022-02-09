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Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kostenko.94, instagram.com/kostenko.94

Бывший футболист Дмитрий Тарасов разместил в Instagram сториз, где показал переписку со своей женой Анастасией Костенко. Она сообщила мужу о четвертой беременности.

В скриншот личной переписки попало фото с двумя тестами на беременность, которые показывают положительный результат.

«Моя женщина умеет удивлять», — прокомментировал Тарасов публикацию.

У Тарасова и Костенко трое детей — трехлетняя Милана, двухлетняя Ева и трехмесячный Алексей. Также у бывшего футболиста есть взрослая дочь от первого брака.

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