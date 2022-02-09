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Грабитель напал на старика в Томске из-за пакета с лекарствами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Грабитель напал на пожилого томича на улице и пытался вырвать у него пакет с лекарствами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Во вторник в полицию позвонила свидетельница преступления. Она сообщила, что на проспекте Ленина неизвестный напал на старика.

Женщина пояснила, что нападавший сначала попытался вырвать из рук пожилого человека пакет, но не смог завладеть им, только оторвал ручки. Тогда он что-то забрал из кармана пенсионера и скрылся. Свидетельница успела сфотографировать убегающего на телефон.

Полицейские узнали у 70-летнего потерпевшего, что он купил в аптеке лекарства, на выходе к нему подбежал неизвестный и пытался отобрать пакет. Пенсионер сопротивлялся, в итоге грабитель вытащил у него из кармана 2,5 тысячи рублей.

Благодаря фото и описанию подозреваемого нашли через несколько часов. Им оказался 50-летний судимый местный житель. Теперь он ответит за попытку грабежа.

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