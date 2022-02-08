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Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доллар во вторник подешевел до 74,99 рублей, следует из данных торгов Московской биржи. Это минимальное значение с 13 января. Курс евро одновременно опустился до 85,7 рубля.

Поддержку российской валюте оказывают смягчение геополитических рисков после встречи Путина и Макрона, ожидания более высокой ставки Центробанка, а также высокая стоимость нефти, отмечают эксперты.

В понедельник в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, которые продлились больше пяти часов. Встреча укрепила надежды на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины.

Рубль также поддерживают ожидания более высокой ставки Центробанка. Большинство аналитиков считают, что 11 февраля регулятор повысит ставку до 9,5%.

Кроме того, на российскую валюту оказывает положительное влияние дорогая нефть, стоимость барреля марки Brent в настоящее время превышает 90 долларов.

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