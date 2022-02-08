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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Астроном сфотографировал падение на Луну ракеты Маска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астроному удалось сфотографировать падение второй ступени ракеты Falcon 9 на Луну, для этого основатель проекта Virtual Telescope Project Джанлука Маси использовал телескоп PlaneWave в Риме.

Экспозиция снимка составила 60 секунд, поэтому звезды на снимке превратились в черточки, тогда как ступень ракеты выглядит, как крохотная точка. Астроном признался, что получению качественного снимка мешала близость Луны.

Наблюдение позволило ученым уточнить, что ступень быстро вращается, демонстрируя весьма заметные колебания яркости. По расчетам специалистов, ракета упадет на обратную сторону Луны 4 марта в районе экватора.

Фото: © virtualtelescope.eu

Это событие станет первым случаем, когда искусственный объект случайно столкнется с лунной поверхностью. Скорее всего, в результате падения на поверхности земного спутника появится кратер.

Falcon 9 была запущена на орбиту 11 февраля 2015 года. Нехватка топлива не позволила ракете-носителю второй ступени достичь атмосферы Земли, в результате чего она осталась в космосе на хаотичной орбите.

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