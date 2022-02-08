Глава Bosch спрогнозировал сроки дефицита электроники на АвтоВАЗе

Нехватка компонентов автоэлектроники от Bosch на АвтоВАЗе продлится как минимум до конца 2022 года, сообщил президент Bosch в России Штеффен Хоффманн.

«Я бы сказал, что ситуация до сих пор не разрешена и остается критической. Пока что мы имеем все те же проблемы, которые будут оказывать влияние на протяжении значительной части этого года. Но мы надеемся увидеть небольшое восстановление к концу года», — сказал Хоффманн в интервью «Интерфаксу».

По его словам, в наибольшей степени кризис полупроводников по всему миру затронул блоки систем ABS и ESP — в основном именно эту продукцию выпускает самарский завод Bosch. Также на предприятии в Самаре в гораздо меньших объемах выпускаются компоненты рулевого управления, производство которых практически прекратилось к концу 2021 года.

Глава Bosch уточнил, что 40% продаж подразделения в автоиндустрии приходится на коммерческие автомобили. На поставках для КамАЗа и Группы ГАЗ дефицит сказался в меньшей степени, поскольку им требуется продукция из полупроводников другого типа по сравнению с той, что идет на АвтоВАЗ.