Китай впервые выступил против расширения НАТО

НАТО является «пережитком холодной войны», а расширение альянса «не способствует глобальной безопасности и стабильности», заявило представительство Китая в ЕС.

Китай считает, что «региональная безопасность не должна гарантироваться за счет усиления или расширения военных блоков». В настоящий момент НАТО занимается «конфронтацией», подчеркивает официальный Пекин.

«Мы призываем НАТО отказаться от менталитета времен холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран», — отмечается в заявлении.

В декабре 2021 года Россия передала США и НАТО свои требования по гарантиям безопасности в Европе. В частности, Москва требовала прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами. Китай впервые поддержал требования России, относящиеся к альянсу.