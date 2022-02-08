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Появился кандидат на роль ведущего КВН вместо Маслякова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Druzhinin / Premier.gov.ru / CC BY 4.0

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков из-за повторного заражения коронавирусом не сможет вести 1/8 финала. В Сети появились слухи по поводу его замены.

«Секрет раскрыт – я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум "восьмушки", а дальше видно будет... Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — сказал актер Денис Косяков на своем YouTube-канале.

Также есть предположение, что Маслякова заменит Иван Ургант. Сам Масляков ранее в видеообращении сказал, что игру проведут «люди, не чужие КВН, и известные кавээнщики». Съемка игры КВН в 2022 году пройдет 17 февраля.

Александр Масляков ведет КВН с 1964 года. В 2021 году ведущий заявил, что давно уже подумывал «об уходе на покой», но беспокоится, что не сможет быть в стороне от своего детища.

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