Путин призвал Киев выполнять договор фразой «терпи, моя красавица»

Президент России Владимир Путин напомнил об обязательствах Киева по выполнению минских соглашений и заявил, что Зеленскому, несмотря на нежелание, придется их выполнять.

Путин отметил, что власти Украины неоднократно выступали против выполнения Минских соглашений и даже говорили, что их соблюдение может привести к развалу страны. Российский лидер напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений.

«Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом из Франции Эмманюэлем Макроном.

Российский лидер указал, что киевские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса, хотя это прямо прописано в пунктах минских соглашений.

В 2015 году на переговорах лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) стороны подписали вторые минские соглашения.

Они содержали пункты о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений от линии конфликта, принятии законодательства об особом статусе Донбасса, после чего к Киеву должен перейти контроль над границей Донецкой и Луганской республик.