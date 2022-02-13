Профессор перечислил самые перспективные индустрии будущего

Биотехнологии, робототехника, финтех и сельское хозяйство станут наиболее прорывными индустриями будущего с большими возможностями для инвесторов, считает профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев.

«Биотехнологии. Самый важный пример здесь — это CRISPR. Если вы не знаете про это, мой совет — бросить все и изучить, что это. Миллиарды долларов инвестируются в стартапы, основанные на этой технологии — это необычно, она придумана и введена в научную эксплуатацию буквально 7-8 лет назад и уже активно внедряется в жизнь», — сказал Стребулаев в интервью РБК.

По его словам, CRISPR изменит почти здравоохранение. «Если послушать моих коллег, которые понимают в этом гораздо больше, то общее мнение — через какое-то время многие болезни, с которыми человечество борется последние 50 лет, исчезнут и останутся в памяти, как чума», — отметил профессор.

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Другие индустрии, где прорыв происходит на глазах, по мнению Стребулаева, — это робототехника, финтех и сельское хозяйство. «Венчурные инвесторы вкладывают в так называемые фудтех и агротех миллиарды, если не десятки миллиардов, которые распределяются между сотнями, если не тысячами стартапов», — сказал эксперт.

«И многие из этих идей абсолютно революционны. Многие провалятся — но те, что выживут, изменят и эти индустрии, и наш образ жизни», — заключил Стребулаев.