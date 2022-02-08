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Дочь Константина Меладзе поразила жюри украинского «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица Лия Меладзе выступила на слепых прослушиваниях украинского шоу «Голос» и развернула к себе всех наставников.

В 12-ом сезоне шоу «Голос страны» команды набирают продюсер Потап, певицы Оля Полякова и Dorofeeva (Надежда Дорофеева), а также же солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

Дочь композитора Константина Меладзе, 17-летняя Лия выступила на слепых прослушиваниях с песней Леонардо Коэна «Hallelujah». Первым к девушке развернулся Вакарчук, затем Dorofeeva и Полякова. Песню Лия Меладзе допевала со слезами на глазах и дрожащим голосом, это подкупило Потапа, и на последних аккордах он развернул кресло.

«Так нельзя заканчивать песню», — сказал Потап, пытаясь успокоить певицу. А Dorofeeva вскочила с кресла и побежала на сцену, чтобы поддержать юную исполнительницу.

Когда Лея Меладце призналась, что ее папа известный композитор, жюри пришло в восторг еще больше. «Уау», — воскликнула Полякова. «Серьезно?! Такая красотка», — добавил Потап.

Девушка выслушала комплименты от всех членов жюри, поблагодарила их и выбрала команду Надежды Дорофеевой.

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