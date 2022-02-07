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Макрон попросил Путина избежать войны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости найти совместный ответ на вопросы безопасности на европейском континенте, чтобы избежать войны. Заявление было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Диалог — это единственное средство, которое позволяет достичь настоящей стабильности и безопасности для европейского континента. <…> Мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ — это ответ, который позволяет избежать войны», — сказал Макрон.

Путин отметил, что Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности — от кризиса в Южной Осетии и выработки Минских договоренностей до организации «нормандского формата».

«Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции <…> предпринимают для того, чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны», — цитирует Путина сайт Кремля.

Ключевой темой на переговорах лидеров России и Франции станут предложенные Москвой гарантии безопасности и ответ на них Вашингтона и НАТО. При этом эксперты отмечают, что Париж имеет ограниченное внешнеполитическое влияние на США и вряд ли сможет стать «проводником» российских предложений.

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Политика #Мир #Россия
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