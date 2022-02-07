Наркотики с изображением Путина нашли на берегу моря

Жители города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии нашли на морском побережье более трехсот брикетов с гашишем, на которых был изображен президент России Владимир Путин.
Местная полиция полагает, что гашиш был выброшен на пляж после того, как в море затонуло судно, перевозившее крупную контрабандную партию наркотиков, передает издание The Libya Observer.
На упаковках наркотиков в разных странах нередко находят логотипы известных компаний и организаций. Правоохранители считают, что такая маркировка помогает наркоторговцам помечать конкретные партии наркотиков.
# | # 323 #_ #_.— - The Libya Observer (@lyobserver_ar) February 6, 2022
: https://t.co/nu0j9fCj9r pic.twitter.com/iEZHXjIbQX
Так, в августе 2018 года в Бельгии изъяли крупную партию кокаина, расфасованного в брикеты с логотипом российской партии «Единая Россия». В 2014 году в Колумбии изъяли семь тонн кокаина в упаковках с логотипами Yamaha и Kia.
mosquito__2010Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!
mosquito__2010Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.
ponhik78Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...
mosquito__2010Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...