Наркотики с изображением Путина нашли на берегу моря

Жители города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии нашли на морском побережье более трехсот брикетов с гашишем, на которых был изображен президент России Владимир Путин.

Местная полиция полагает, что гашиш был выброшен на пляж после того, как в море затонуло судно, перевозившее крупную контрабандную партию наркотиков, передает издание The Libya Observer.

На упаковках наркотиков в разных странах нередко находят логотипы известных компаний и организаций. Правоохранители считают, что такая маркировка помогает наркоторговцам помечать конкретные партии наркотиков.

Так, в августе 2018 года в Бельгии изъяли крупную партию кокаина, расфасованного в брикеты с логотипом российской партии «Единая Россия». В 2014 году в Колумбии изъяли семь тонн кокаина в упаковках с логотипами Yamaha и Kia.