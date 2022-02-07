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Наркотики с изображением Путина нашли на берегу моря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Koslash / CC BY 3.0

Жители города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии нашли на морском побережье более трехсот брикетов с гашишем, на которых был изображен президент России Владимир Путин.

Местная полиция полагает, что гашиш был выброшен на пляж после того, как в море затонуло судно, перевозившее крупную контрабандную партию наркотиков, передает издание The Libya Observer.

На упаковках наркотиков в разных странах нередко находят логотипы известных компаний и организаций. Правоохранители считают, что такая маркировка помогает наркоторговцам помечать конкретные партии наркотиков.

Так, в августе 2018 года в Бельгии изъяли крупную партию кокаина, расфасованного в брикеты с логотипом российской партии «Единая Россия». В 2014 году в Колумбии изъяли семь тонн кокаина в упаковках с логотипами Yamaha и Kia.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...
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