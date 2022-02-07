Похороны станут государственной услугой

Депутаты Госдумы в феврале рассмотрят законопроект о похоронном деле в России. Он предусматривает полную замену закона «О погребении и похоронном деле», который действует с 1996 года.

Законопроект предлагает обязать ритуальные агентства получать разрешение на похоронную деятельность от уполномоченного орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела, пишут «Ведомости».

Все получившие разрешение компании будут внесены в специальный реестр, в котором перечислят ритуальные услуги, а также их стоимость. Подачу заявлений планируют организовать через портал «Госуслуг».

Также будет создан реестр недобросовестных ритуальных служб, в который будут вносить компании-нарушители. Их поместят в этот список, если похоронный агент зафиксирует грубое нарушение деятельности по организации процесса.

Документ предлагает создание реестра всех кладбищ и мест захоронения, а также расширения круг лиц, отвечающих за них, чтобы решить проблему брошенных могил. Список сведений и форму паспорта объекта будут устанавливать на уровне подзаконных актов.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас оказание ритуальных услуг является предпринимательской деятельностью, выполнять их может «любой желающий». По данным экспертов, около 90% похоронного рынка находится в серой зоне с расчетами наличными.