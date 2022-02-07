Самолет до Горно-Алтайска сел в Омске из-за неприятного запаха

Самолет из Москвы в Горно-Алтайск совершил экстренную посадку в Омске из-за запаха горелой проводки, сообщила пресс-служба омского аэропорта.

По данным аэропорта, внеплановая посадка самолета авиакомпании «Аэрофлот» (рейс SU1524), следовавшего по маршруту Шереметьево – Горно-Алтайск, произошла утром в понедельник.

В новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск (Центральный), где борт встретила аварийно-спасательная команда.

Boeing 737-800 самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры спустились на землю по трапу, после чего их доставили в стерильную зону аэровокзального комплекс перед тем, как отправить запасным бортом. Технические службы приступили к осмотру самолета.