Самолет до Горно-Алтайска сел в Омске из-за неприятного запаха

Самолет из Москвы в Горно-Алтайск совершил экстренную посадку в Омске из-за запаха горелой проводки, сообщила пресс-служба омского аэропорта.
По данным аэропорта, внеплановая посадка самолета авиакомпании «Аэрофлот» (рейс SU1524), следовавшего по маршруту Шереметьево – Горно-Алтайск, произошла утром в понедельник.
В новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск (Центральный), где борт встретила аварийно-спасательная команда.
Boeing 737-800 самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры спустились на землю по трапу, после чего их доставили в стерильную зону аэровокзального комплекс перед тем, как отправить запасным бортом. Технические службы приступили к осмотру самолета.
mosquito__2010Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!
ponhik78Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...
mosquito__2010Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.
mosquito__2010Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...