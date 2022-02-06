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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Великобритания перебросила спецназ на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: PO(Phot) Dave Gallagher / OGL v1.0

Великобритания отправила на Украину более 100 спецназовцев в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим, пишет британские СМИ со ссылкой на свои источники.

В состав миссии вошли бойцы 22-го полка SAS («Специальная авиадесантная служба», SBS («Специальная лодочная служба»), Специальный разведывательного полка, приводит «Интерфакс» материал Mirror

По информации издания, британский спецназ передаст опыт украинским коллегам в тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбой и диверсиями. «Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам», — сказали британские военные источники.

Переброска войск из Великобритании стала возможной, поскольку основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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