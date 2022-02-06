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ЗОЖ почти на 70% снизит риск развития рака

Источник:
ТАСС
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Фото: © pxhere.com / CC0

Здоровый образ жизни, в частности правильное питание, отказ от курения и алкоголя, может снизить риск развития онкологических заболеваний почти на 70%, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«Человек способен самостоятельно сократить риск развития рака почти на 70% благодаря здоровому образу жизни. Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания», — приводит ТАСС слова эксперта.

Дроздова отметила, что серьезными факторами риска возникновения онкозаболеваний, которые приводят к очень большому спектру заболеваний, остаются курение и злоупотребление алкоголем.

«С правильным питанием все тоже достаточно просто. Ряд исследований показал, что онкологические заболевания может провоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку», — сказала врач.

Особенно это касается мясных и колбасных изделий. «В большей степени они провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. В рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов», — добавила Дроздова.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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