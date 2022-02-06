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Дефицит воды ждет Кузбасс без Крапивинской ГЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крапивинская ГЭС нужна Кузбассу для решения проблемы нехватки воды, ее дефицит уже ощущается, сообщил начальник научно-инновационного управления КемГУ Владимир Поддубиков.

«Чтобы в перспективе решать проблему, которую мы сегодня уже начинаем ощущать, с недостаточным водозабором населённых пунктов. В том числе и столицы Кузбасса, и всего того, что ниже по течению (Томи) находится. Пока в промышленном контексте. Ну а специалисты говорят, что в какой-то более дальней перспективе уже будут и проблемы бытового водозабора. Дефицит воды в перспективе будет», — рассказал Владимир Поддубиков.

Он подчеркнул, что решение этой проблемы тогда, в 80-е годы, и рассматривалось, как основной стимул, и основной мотив к сооружению Крапивинского гидроузла.

«Не секрет, что в Новокузнецке достаточно большое количество промышленных загрязнителей. И состояние воды оставляет желать лучшего. Это понимали уже в 80-х годах и тоже пытались решать эту проблему. И вот проект Крапивинского гидроузла рассматривался ещё и как вариант решения этой проблемы. Большой резервуар воды предназначался ещё и для того, чтобы снижать концентрацию загрязняющих веществ и дальше более очищенная вода могла бы поступать по течению реки в водозабор, в том числе, Кемерова, Томска и так далее», — резюмировал эксперт.

Строительство гидроузла мощностью 300 МВт на реке Томь велось в 1976-1989 годах, объект был готов на 60%. В 2020 году стало известно, что проект возобновлен. Его стоимость оценивается в 20 миллиардов рублей.

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Кузбасс #Недра и ТЭК
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