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Отменен карантин для контактировавших с больными коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с зараженными коронавирусом граждан, соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на федеральном портале правовой информации.

В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу. Попова 3 февраля сообщила, что карантин для контактировавших с больными будет отменен.

Она объяснила такое решение распространением штамма «омикрон», который очень быстро передается и зачастую болезнь проходит бессимптомно. По словам Поповой, инкубационный период в случае с «омикроном» может длиться» два-пять дней, а заразным носитель станет еще до появления симптомов.

Срок карантина для контактных лиц в январе был сокращен с двух недель до семи дней. Многие страны ранее приняли аналогичные меры. Так, в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, теперь могут не изолироваться.

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Топ комментариев

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

Plaguer

А до этого ютуб каналы республик зачистил.Ну вообще не палятся.

pepelmetal

Это мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул

physx

Ждем очередного подорожания цен на топливо.
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