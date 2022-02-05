Отменен карантин для контактировавших с больными коронавирусом

Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с зараженными коронавирусом граждан, соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на федеральном портале правовой информации.

В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу. Попова 3 февраля сообщила, что карантин для контактировавших с больными будет отменен.

Она объяснила такое решение распространением штамма «омикрон», который очень быстро передается и зачастую болезнь проходит бессимптомно. По словам Поповой, инкубационный период в случае с «омикроном» может длиться» два-пять дней, а заразным носитель станет еще до появления симптомов.

Срок карантина для контактных лиц в январе был сокращен с двух недель до семи дней. Многие страны ранее приняли аналогичные меры. Так, в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, теперь могут не изолироваться.