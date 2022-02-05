Украина потребовала «невозможного» вооружения

Украина потребовала от Германии вооружений, которых нет у самого бундесвера, отметили европейские эксперты.

Так, украинский посол Андрей Мельник ранее призвал предоставить его стране «германские военные корабли, считающиеся одними из лучших в мире», а также «самые современные системы противовоздушной обороны», пишет издание Welt am Sonntag.

При этом согласно докладу министерства обороны Германии, посвященного ситуации с вооружениями в немецкой армии, военно-морские силы страны нуждаются в кораблях, в том числе в корветах и танкерах. Такая же ситуация обстоит с противовоздушной обороной.

В частности, имеющиеся в распоряжении немецкой армии зенитно-ракетный комплекс Patriot, тактические баллистические и крылатые ракеты требуют срочной модернизации или даже замены, утверждают авторы материала.

Власти ФРГ ранее заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Они ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не передавать военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами.