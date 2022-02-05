Bloomberg случайно начал российское «вторжение» на Украину

Bloomberg в ночь на субботу опубликовал на сайте новость о вторжении России на Украину. Позднее агентство назвало публикацию ошибкой и удалило ее.

На сайте издания в 00.00 по московскому времени была опубликована новость под заголовком «Россия вторгается в Украину». Через полчаса ее удалили, сейчас при попытке перейти на нее выдается ошибка.

В появившемся затем заявлении редакции говорится, что журналисты глубоко сожалеют об ошибке. Отмечается, что издание готовит заголовки для многих сценариев, его публикация была случайной.

This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

Bloomberg с осени прошлого года сообщает со ссылкой на данные разведки США о скоплении российских войск рядом с границами Украины. Агентство неоднократно публиковало новости о якобы планируемом Москвой вторжении на украинскую территорию.