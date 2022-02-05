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Bloomberg случайно начал российское «вторжение» на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Bloomberg в ночь на субботу опубликовал на сайте новость о вторжении России на Украину. Позднее агентство назвало публикацию ошибкой и удалило ее.

На сайте издания в 00.00 по московскому времени была опубликована новость под заголовком «Россия вторгается в Украину». Через полчаса ее удалили, сейчас при попытке перейти на нее выдается ошибка.

В появившемся затем заявлении редакции говорится, что журналисты глубоко сожалеют об ошибке. Отмечается, что издание готовит заголовки для многих сценариев, его публикация была случайной.

Bloomberg с осени прошлого года сообщает со ссылкой на данные разведки США о скоплении российских войск рядом с границами Украины. Агентство неоднократно публиковало новости о якобы планируемом Москвой вторжении на украинскую территорию.

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Топ комментариев

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

pepelmetal

Это мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул

west_nik

Что за разведка у СШП такая Максимильян? Когда флакончиком с какой то жидкостью болтают и говорят, что...
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