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Ученые выяснили цветовые предпочтения комаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Комаров привлекают красный, оранжевый, черный и голубой цвета, выяснили ученые. При этом для обнаружения жертвы они в основном используют запахи.

Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что как только комары чуют определенные элементы, вроде углекислого газа из дыхания, их глаза начинают искать специфические цвета и зрительные приметы, которые ассоциируются с потенциальной жертвой.

Ученым удалось это выяснить в ходе эксперимента, в ходе которого они наносили точки разных цветов и следили, привлекают ли они комаров. Выяснилось, что без стимуляции запахами комары безразличны к любому цвету.

При этом после введения в испытательную камеру углекислого газа насекомые начинали лететь к красным, оранжевым, черным и голубым точкам, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом Nature Communications.

Авторы открытия надеются, что обладая информацией о том, какие цвета привлекают голодных комаров, можно будет создать более эффективные ловушки или репелленты. Например, красный цвет таких ловушек увеличит шансы на поимку насекомых.

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Uynachalnica

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GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)

west_nik

Что за разведка у СШП такая Максимильян? Когда флакончиком с какой то жидкостью болтают и говорят, что...
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