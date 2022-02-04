Ученые выяснили цветовые предпочтения комаров

Комаров привлекают красный, оранжевый, черный и голубой цвета, выяснили ученые. При этом для обнаружения жертвы они в основном используют запахи.

Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что как только комары чуют определенные элементы, вроде углекислого газа из дыхания, их глаза начинают искать специфические цвета и зрительные приметы, которые ассоциируются с потенциальной жертвой.

Ученым удалось это выяснить в ходе эксперимента, в ходе которого они наносили точки разных цветов и следили, привлекают ли они комаров. Выяснилось, что без стимуляции запахами комары безразличны к любому цвету.

При этом после введения в испытательную камеру углекислого газа насекомые начинали лететь к красным, оранжевым, черным и голубым точкам, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом Nature Communications.

Авторы открытия надеются, что обладая информацией о том, какие цвета привлекают голодных комаров, можно будет создать более эффективные ловушки или репелленты. Например, красный цвет таких ловушек увеличит шансы на поимку насекомых.