Ученые выяснили цветовые предпочтения комаров

Комаров привлекают красный, оранжевый, черный и голубой цвета, выяснили ученые. При этом для обнаружения жертвы они в основном используют запахи.
Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что как только комары чуют определенные элементы, вроде углекислого газа из дыхания, их глаза начинают искать специфические цвета и зрительные приметы, которые ассоциируются с потенциальной жертвой.
Ученым удалось это выяснить в ходе эксперимента, в ходе которого они наносили точки разных цветов и следили, привлекают ли они комаров. Выяснилось, что без стимуляции запахами комары безразличны к любому цвету.
При этом после введения в испытательную камеру углекислого газа насекомые начинали лететь к красным, оранжевым, черным и голубым точкам, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом Nature Communications.
Авторы открытия надеются, что обладая информацией о том, какие цвета привлекают голодных комаров, можно будет создать более эффективные ловушки или репелленты. Например, красный цвет таких ловушек увеличит шансы на поимку насекомых.
UynachalnicaХорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!
UynachalnicaНу раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!
GammiPluhу них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
west_nikЧто за разведка у СШП такая Максимильян? Когда флакончиком с какой то жидкостью болтают и говорят, что...