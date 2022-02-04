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Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Россия и Китай приняли совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии», сообщает пресс-служба Кремля.

Россия и Китай выступили против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны. «Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны», — говорится в документе.

В совместном заявлении говорится, что дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в сотрудничестве «нет запретных зон», укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран.

Москва и Пекин подчеркнули, что «выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве».

«Подтверждают, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны», — отмечается в совместном заявлении.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

Grossmeister38rus

Я совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля.АЛЛЛООО ! Чиновники угрожают убить...
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