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Видео избиения детей иркутским учителем ОБЖ дошло до властей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Видео, где учитель ОБЖ кричит на детей и бьет их, распространилось по Сети. Иркутские власти и прокуратура начали проверки.

В соцсетях появилось видео, где учитель кричит на детей, матерится и бьет. Выяснилось, что оно снято на уроке ОБЖ в школе №57 больше года назад.

По сообщению администрации Иркутска, в 2021 году конфликт урегулировали внутри школы с участием родителей пострадавших учеников.

«Сегодня департамент образования приступил к проведению собственного служебного расследования, чтобы дать оценку действиям учителя, учеников и руководства школы», — сказал начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин.

На период проверки педагог с 20-летним стажем отстранен от работы. Ивкин не исключил, что власти обратятся в правоохранительные органы.

В пятницу о начале проверки по факту опубликованной видеозаписи сообщила также прокуратура Иркутской области.

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