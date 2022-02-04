США ввели санкции против Белоруссии

США вводят санкции в отношении «многочисленных" представителей белорусских властей», замешанных в «преследовании диссидентов за рубежом», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках "Запрета Хашукджи" — инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году», — приводит РИА Новости заявление Блинкена.

По его словам, сегодняшние действия применяются в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в «серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов».

Судя по заявлению Блинкена, санкции, совпавшие в началом Олимпийских игр в Пекине, применяются в качестве меры ответственности за преследование белорусских спортсменов.

Санкционный механизм назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашукджи. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбуле.