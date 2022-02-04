НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Авто на Алтае загорелись после столкновения с автобусом

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Фото: © МВД по Алтайскому краю

Два автомобиля врезались в пассажирский автобус в Алтайском крае и загорелись, погиб один из водителей, сообщает МВД региона.

Инцидент произошел утром в пятницу на 36-м километре автодороги Бийск – Белокуриха в шести километрах от села Смоленское.

По предварительным данным, женщина 1981 года рождения, двигаясь со стороны Бийска в сторону Белокуриха на автомобиле Toyota RAV4 выехала на «встречку» и врезалась в ВАЗ-2109. После этого ВАЗ столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту Бийск – Белокуриха. Легковые автомобили загорелись.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-2109 скончался на месте происшествия. Водитель иномарки, а также водитель автобуса и семь пассажиров, находившихся в нем, телесных повреждений не получили.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По словам специалистов, на дорогах регионального и межмуниципального значения ухудшения погодных и дорожных условий, а также перерывов движения автотранспорта не зарегистрировано.

Еще по теме
Проверка началась в томской полиции из-за матерящегося сотрудника
Алабай напал на трехлетнего ребенка в Забайкалье
Рабочий в Иркутске упал с пятого этажа
Конфликт из-за парковки в Омске закончился стрельбой
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Житель Бурятии выставил на продажу кошку с «сомнительным интеллектом»
Новосибирцы открыли платформу по созданию песен на стихи пользователей
Авто на Алтае загорелись после столкновения с автобусом
Проверка началась в томской полиции из-за матерящегося сотрудника
Самое популярное
Игра It Takes Two получит экранизацию
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль ответил на обвинение в подготовке фейков для начала войны
США ввели санкции против Белоруссии
Программу утилизации старых авто перезапустят
Журналистка «Новой газеты» покинет Россию после угроз из Чечни
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

Fazar

Лапшу вешают о прививке, даже снег на Пискаревском кладбище обработали.

Grossmeister38rus

Я совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля.АЛЛЛООО ! Чиновники угрожают убить...

jeryakob

Образцовая сырьевая колония для китая. Пытающаяся встать под китайский зонтик. Но там места нет ни для...
Sibnet.Ru