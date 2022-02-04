Авто на Алтае загорелись после столкновения с автобусом

Два автомобиля врезались в пассажирский автобус в Алтайском крае и загорелись, погиб один из водителей, сообщает МВД региона.
Инцидент произошел утром в пятницу на 36-м километре автодороги Бийск – Белокуриха в шести километрах от села Смоленское.
По предварительным данным, женщина 1981 года рождения, двигаясь со стороны Бийска в сторону Белокуриха на автомобиле Toyota RAV4 выехала на «встречку» и врезалась в ВАЗ-2109. После этого ВАЗ столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту Бийск – Белокуриха. Легковые автомобили загорелись.
В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-2109 скончался на месте происшествия. Водитель иномарки, а также водитель автобуса и семь пассажиров, находившихся в нем, телесных повреждений не получили.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По словам специалистов, на дорогах регионального и межмуниципального значения ухудшения погодных и дорожных условий, а также перерывов движения автотранспорта не зарегистрировано.
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