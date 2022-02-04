Врач перечислил опасности долгой жизни в небоскребах

Долгое пребывание в небоскребе может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, работу внутренних органов и даже спровоцировать психические расстройства, сообщил главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Небоскребами считают здания высотой не менее 100 метров. Находиться в них несколько дней и даже месяцев не опасно, однако постоянное проживание может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе психические расстройства. Причины — большое скопление людей в строении и рядом с ним, неблагоприятная визуальная среда и подсознательное ощущение страха от высоты.

«Окна в небоскребах, как правило, не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций», — цитирует РИА Новости Хомякова.

Еще одна особенность высоток — низкочастотные инфразвуковые колебания, которые способны негативно влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, внутренних органов.

«Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце»", — подытожил врач.