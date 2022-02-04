НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач перечислил опасности долгой жизни в небоскребах

Источник:
Sibnet.ru
296 0
Фото: © wal_172619

Долгое пребывание в небоскребе может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, работу внутренних органов и даже спровоцировать психические расстройства, сообщил главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Небоскребами считают здания высотой не менее 100 метров. Находиться в них несколько дней и даже месяцев не опасно, однако постоянное проживание может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе психические расстройства. Причины — большое скопление людей в строении и рядом с ним, неблагоприятная визуальная среда и подсознательное ощущение страха от высоты.

«Окна в небоскребах, как правило, не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций», — цитирует РИА Новости Хомякова.

Еще одна особенность высоток — низкочастотные инфразвуковые колебания, которые способны негативно влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, внутренних органов.

«Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце»", — подытожил врач.

Еще по теме
Путин оценил вероятность нового локдауна
Поликлиникам придумали новые правила работы
Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи
Творог предупредит развитие инфаркта
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Житель Бурятии выставил на продажу кошку с «сомнительным интеллектом»
Новосибирцы открыли платформу по созданию песен на стихи пользователей
Авто на Алтае загорелись после столкновения с автобусом
Проверка началась в томской полиции из-за матерящегося сотрудника
Самое популярное
Игра It Takes Two получит экранизацию
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль ответил на обвинение в подготовке фейков для начала войны
США ввели санкции против Белоруссии
Программу утилизации старых авто перезапустят
Журналистка «Новой газеты» покинет Россию после угроз из Чечни
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
35
МВД раскритиковало российские процессоры
35
Госдолг США установил исторический рекорд
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
30
Путин и Джонсон обсудили Украину
Sibnet.Ru