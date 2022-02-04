Кремль ответил на обвинение в подготовке фейков для начала войны

Соедиенные Штаты не в первый раз публикует план «вторжения» России на Украину, но за этим ничего не следует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Американские СМИ со ссылками на анонимных представителей администрации США сообщили, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей России или непризнанных республик Донбасса для создания предлога для вторжения на Украину.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило», — цитирует ТАСС Пескова.

В странах Запада бушует истерика по поводу возможного вторжении России на украинскую территорию. Кремль назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.