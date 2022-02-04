Проверка началась в томской полиции из-за матерящегося сотрудника

ГУ МВД по Томской области начало служебную проверку из-за того, что сотрудник полиции якобы матерился на вызове.

Видео, где полицейский матерится, появилось в Сети. Выяснилось, что жители Заозерного переулка пожаловались на шумную соседку. Сотрудники патрульно-постовой службы опросили соседей и провели профилактическую беседу с женщиной, на которую они жаловались.

В разговоре с полицейскими женщина «вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться». В конце беседы один из сотрудников ответил ей матом. По факту произошедшего в полиции назначено проведение служебной проверки.