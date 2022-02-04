Замминистра строительства в Омске поймали на взятке в 1,5 млн

Замминистра строительства Омской области Владимир Сычев задержан за получение взятки, сообщило СУ СКР по региону.

По версии следствия, замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычев получил от руководителя коммерческой организаций взятку в особо крупном размере (более 1,5 миллиона рублей) за покровительство деятельности коммерческой организации.

Сычев и бизнесмен задержаны. На их местах работы и в домах прошли обыски. Возбуждено дело о получении и даче взятки. Замминистра грозит до 15 лет колонии.