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Песков рассказал, о чем Путин говорил с Кадыровым

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они затронули темы, связанные с работой правоохранителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Грозном накануне прошел несанкционированный 400-тысячный митинг против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кадыров обвинил семью судьи в пособничестве терроризму и заявил, что они задели честь чеченского народа, пообещав им «место либо в тюрьме, либо под землей».

«Я совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля. Это субъект РФ», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на соответствующий вопрос.

Вопрос же о том, «боится ли» Путин главу Чечни Рамзана Кадырова, у Пескова вызвал недоумение: «Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса».

Песков подтвердил, что Путин накануне провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на ней обсуждались хозяйственные дела и темы, связанные с работой правоохранительных органов.

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