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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найден преследующий Землю троянский астероид

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Второй троянский астероид Земли нашелся в точке Лагранжа — его природу подтвердила международная группа астрономов. Впервые объект был зафиксирован в декабре 2020 года, он получил название 2020 XL5.

Первый земной троянец был найден в 2011 году, он носит имя 2010 TK7. При этом найти второй троянский астероид долгое время не удавалось. Чтобы улучшить условия наблюдений, ученые использовали более совершенные телескопы.

2020 XL5 более одного километра в диаметре. В точку Лагранжа он попал около шестисот лет назад и будет находиться на орбите Земли еще четыре тысячи лет, говорится в статье, опубликованной журналом Nature.

Троянские астероиды — особая группа космических объектов, которые испытывают равновесное гравитационное воздействие Солнца и планеты одновременно, вращаясь на стабильных орбитах, известных как точки Лагранжа.

Ученые отмечают, что открытие земных троянцев имеет большое значение, поскольку они могут хранить информацию о ранних этапах формирования Солнечной системы. Считается, что это наиболее древние астероиды.

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