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Рубль стал самой недооцененной валютой

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль по индексу «индекс бигмака», составленном журналом The Economist, вновь опустился на последнее место в списке – российская валюта оказалась недооценена на 70%.

В России бургер стоит 135 рублей а в США — 5,81 доллара (около 443 рублей по текущему курсу). Чтобы уравнять цену бигмака в странах, доллар должен стоить 23,24 рубля, в то время как действительный курс в январе превышал 77 рублей, подсчитало РБК,

«Индекс бигмака» The Economist рассчитывает с 1986 года. В его основе лежит идея паритета покупательной способности, согласно которой на одну и ту же сумму денег по пересчету в национальные валюты должно быть можно купить одно и то же количество аналогичных товаров и услуг в разных странах.

Журнал также рассчитывает «индекс бигмака» с поправкой на ВВП страны (в странах с низким ВВП на душу населения бургеры должны быть дешевле, чем в богатых государствах). При расчете по такой методике рубль также оказывается самой недооцененной валютой: его курс к доллару занижен на 52,1%.

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