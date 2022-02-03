Рубль стал самой недооцененной валютой

Рубль по индексу «индекс бигмака», составленном журналом The Economist, вновь опустился на последнее место в списке – российская валюта оказалась недооценена на 70%.

В России бургер стоит 135 рублей а в США — 5,81 доллара (около 443 рублей по текущему курсу). Чтобы уравнять цену бигмака в странах, доллар должен стоить 23,24 рубля, в то время как действительный курс в январе превышал 77 рублей, подсчитало РБК,

«Индекс бигмака» The Economist рассчитывает с 1986 года. В его основе лежит идея паритета покупательной способности, согласно которой на одну и ту же сумму денег по пересчету в национальные валюты должно быть можно купить одно и то же количество аналогичных товаров и услуг в разных странах.

Журнал также рассчитывает «индекс бигмака» с поправкой на ВВП страны (в странах с низким ВВП на душу населения бургеры должны быть дешевле, чем в богатых государствах). При расчете по такой методике рубль также оказывается самой недооцененной валютой: его курс к доллару занижен на 52,1%.