Эксперты сравнили инвесторов в сибирских городах

Самое большое количество сибирских инвесторов живет в Красноярском крае, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, у новосибирцев самый крупный в Сибири размер портфеля — 347 тысяч рублей, сообщает Сибирское управление банка России.

Самые большие инвестиционные активы среди сибиряков — у жителей Новосибирской области. На 1 октября 2021 года на их брокерских счетах и счетах доверительного управления находилось почти четверть всех инвестиционных портфелей Сибири — 125,2 миллиарда рублей.

Стратегии мужчин и женщин при формировании инвестиционных портфелей отличаются. Так, согласно исследованию Банка России, в портфелях мужчин больше иностранных активов, кроме того, они более склонны к спекулятивным и маржинальным сделкам с кредитным плечом.

Женщины же более осторожны и чаще мужчин покупают инструменты коллективного инвестирования — паи паевых инвестиционных фондов.

При этом мужчин на фондовом рынке больше — примерно 60% от всех розничных инвесторов. На них приходится около 75% активов. Женщины в среднем совершают сделки два раза в месяц, мужчины — три.