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Путин и Джонсон обсудили Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обменялись мнениями о ситуации на Украине, а также обсудили предложенные Москвой гарантии безопасности.

«Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей»,— говорится в сообщении Кремля.

Путин также отметил «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности». По его мнению, альянс прикрывается политикой «открытых дверей», которая противоречит «основополагающему принципу неделимости безопасности».

Борис Джонсон предупредил Владимира Путина, что вторжение на Украину будет «трагическим просчетом». Он выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью России на украинской границе, передает Reuters.

Отмечается, что президент России и премьер Великобритании в ходе переговоров согласились, что обострение ситуации вокруг Украины не отвечает ничьим интересам.

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Политика #Мир #Россия
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