США признали превосходство Су-30СМ2 над своими истребителями

Российский истребитель Су-30СМ2 превосходит модели западных боевых самолетов по дальности поражения целей и маневренности, признали западные эксперты.

Так, дальность поражения целей ракетами «воздух-воздух» у Су-30СМ2 в 400 километров превосходит наиболее мощные западные самолеты вдвое или даже больше, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Автор материала отмечает, что в настоящее время Су-30СМ2 стоит на вооружении авиационной группировки Балтийского флота, прикрывающей Калининград. Истребители были произведены на заводе в Иркутске.

Планируется, что новые истребители постепенно заменят ударные истребители Су-24М на флоте страны и самолеты Су-27 в воздушно-космических силах России. Модификация стала дальнейшим развитием истребителя Су-30СМ.

Су-30СМ2 получил улучшенную систему управления, более современный комплекс средств радиоэлектронного противодействия и модернизированный оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс.