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США признали превосходство Су-30СМ2 над своими истребителями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Российский истребитель Су-30СМ2 превосходит модели западных боевых самолетов по дальности поражения целей и маневренности, признали западные эксперты.

Так, дальность поражения целей ракетами «воздух-воздух» у Су-30СМ2 в 400 километров превосходит наиболее мощные западные самолеты вдвое или даже больше, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Автор материала отмечает, что в настоящее время Су-30СМ2 стоит на вооружении авиационной группировки Балтийского флота, прикрывающей Калининград. Истребители были произведены на заводе в Иркутске.

Планируется, что новые истребители постепенно заменят ударные истребители Су-24М на флоте страны и самолеты Су-27 в воздушно-космических силах России. Модификация стала дальнейшим развитием истребителя Су-30СМ.

Су-30СМ2 получил улучшенную систему управления, более современный комплекс средств радиоэлектронного противодействия и модернизированный оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс.

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Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...

jeryakob

че ж ты 20 лет помалкивал в тряпочку , принимая все это? продавал им стратегическое сырье? перекачивал...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...
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