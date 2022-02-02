НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Угроза вторжения России разделила украинцев пополам

Источник:
Sibnet.ru
328 5
Фото: © пресс-служба президента Украины

Угроза военного вторжения России на территорию Украины разделила украинцев почти поровну — реальной ее считают 44,9% жителей страны, тогда как 43,7% опрошенных граждан считают, что вторжения в ближайшее время не будет.

Чаще считают угрозу реальной жители центрального и западного регионов. В то время как в южном и восточном регионах чаще высказывается точка зрения, что вторжения не будет, следует из результатов опроса, опубликованного социологической службой Центра Разумкова.

О своей готовности оборонять страну с оружием в руках заявили 44,9% респондентов. Не собираются вмешиваться 45,4% опрошенных. Более половины респондентов считают, что власть прилагает недостаточно усилий для предотвращения российского вторжения.

Среди мужского населения западного региона готовность присоединиться к защите страны любым способом выражают 73,7% мужчин, центрального региона — 59,7%, юга страны — 48,4%, восточного региона — 58%. Среди женщин защищать страну готовы 31,6%.

Среди представителей электората ведущих политических сил чаще всего выражают готовность защищать страну избиратели партий «Европейская солидарность» (61,6%) и «Слуга народа» (56,8%), реже всего — избиратели партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (22,4%).

Еще по теме
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
США призвали президента Бразилии отказаться от визита в Россию
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
Премьер Венгрии прилетел к Путину с «миссией мира»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская танцовщица Fraules выпустила новое горячее видео
Морозы задержатся в Хакасии
Новосибирская биатлонистка Буртасова неожиданно выступит на Олимпиаде
Конфликт из-за парковки в Омске закончился стрельбой
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Изменен расчет тарифов на воду
Обсуждение (5)
Картина дня
Угроза вторжения России разделила украинцев пополам
Спрос на оборудование для майнинга резко упал
США признали превосходство Су-30СМ2 над своими истребителями
Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

mosquito__2010

Хоспаде ! Американцы ! Так заврались и так опозорились перед всем Миром что к ним только призрение можно...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
Sibnet.Ru