Угроза вторжения России разделила украинцев пополам

Угроза военного вторжения России на территорию Украины разделила украинцев почти поровну — реальной ее считают 44,9% жителей страны, тогда как 43,7% опрошенных граждан считают, что вторжения в ближайшее время не будет.

Чаще считают угрозу реальной жители центрального и западного регионов. В то время как в южном и восточном регионах чаще высказывается точка зрения, что вторжения не будет, следует из результатов опроса, опубликованного социологической службой Центра Разумкова.

О своей готовности оборонять страну с оружием в руках заявили 44,9% респондентов. Не собираются вмешиваться 45,4% опрошенных. Более половины респондентов считают, что власть прилагает недостаточно усилий для предотвращения российского вторжения.

Среди мужского населения западного региона готовность присоединиться к защите страны любым способом выражают 73,7% мужчин, центрального региона — 59,7%, юга страны — 48,4%, восточного региона — 58%. Среди женщин защищать страну готовы 31,6%.

Среди представителей электората ведущих политических сил чаще всего выражают готовность защищать страну избиратели партий «Европейская солидарность» (61,6%) и «Слуга народа» (56,8%), реже всего — избиратели партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (22,4%).