Псаки попросила не сравнивать Россию и США

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что нельзя ставить знак равенства между тем, как на мировой арене действует Россия и как ведут себя Соединенные Штаты.

Псаки на брифинге спросили о том, не рассматривает ли Вашингтон в качестве выхода из сложившейся ситуации вокруг Украины взаимную деэскалацию. «В каком плане деэскалацию? Что вы имеете в виду под взаимной деэскалацией?» — приводит ТАСС ее возмущенный ответ.

«Мы [США] работаем со странами НАТО, чтобы те чувствовали себя в данный момент в безопасности. НАТО является оборонительным альянсом. Это не одно и то же. Мне кажется, надо быть осторожными, сравнивая их», — указала Псаки.

Она сравнила Россию с лисой, а Украину — с курами. «Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится кур, а это, по сути, именно то, что они делают, то об этом страхе нельзя говорить как о констатации факта», — заявила пресс-секретарь американского президента.

«Мы знаем, кто в этом случае лиса. Мы видели стягивание сил на границу [с Украиной], мы видели, что они отправили войска в Белоруссию, на другую границу», — сказала она.