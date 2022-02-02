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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Облако солнечной плазмы накроет Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wolfcomm / Attribution License

Выброшенное Солнцем облако плазмы 2 февраля достигнет Земли, магнитные бури уровня G2 продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Облако плазменного вещества было выброшено Солнцем 30 января — в ходе вспышки класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону Земли, скорость распространения волны составила 662 километра в секунду.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме этого, может ухудшиться состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями.

Тема: Человек и космос
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Uynachalnica

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Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
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