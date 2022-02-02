Облако солнечной плазмы накроет Землю

Выброшенное Солнцем облако плазмы 2 февраля достигнет Земли, магнитные бури уровня G2 продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Облако плазменного вещества было выброшено Солнцем 30 января — в ходе вспышки класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону Земли, скорость распространения волны составила 662 километра в секунду.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме этого, может ухудшиться состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями.