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Атомный ледокол «Сибирь» впервые провел суда по Енисею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Атомфлот»

Первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» в акватории порта Дудинка завершил проводку теплохода «Терский берег», сообщает «Атомфлот»

«Судно подтвердило способность одинаково эффективно действовать на открытых морских участках и на мелководье. В Енисейском заливе толщина льда доходила до полутора метров, что не помешало атомному ледоколу обеспечить коммерческую скорость проводки», — сказал директор по судоходству «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Атомный ледокол «Сибирь» в Баренцевом море взял под проводку суда «Турухан» и «Терский берег». Теплоходы следовали в порт Дудинка.

«Я доволен ледоколом. По сравнению с атомоходом "50 лет Победы" "Сибирь" обладает лучшими маневренными характеристиками, ледопроходимость потрясающая. После церемонии поднятия флага мы сразу вышли в рабочий рейс, и ледокол работает без нареканий, хотя по сути экипаж только притирается к судну, обкатывает его», — сказал капитан атомного ледокола Олег Щапин.

В ближайшее время универсальный атомный ледокол «Сибирь» вернется за судном «Турухан» для дальнейшей проводки теплохода в порт Дудинка. После этого атомоход продолжит работу в Обь-Енисейском районе Карского моря.

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