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Возгорание электромобилей оказалось опаснее, чем авто с ДВС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Возгорание ионно-литиевых аккумуляторов в электромобилях сложнее контролировать, чем пожар в обычном двигателе, но такие ЧП случаются достаточно редко.

Аккумуляторы электрокаров могут загореться с вероятностью 0,3%, в то время как в случае с обычными двигателями вероятность достигает 1,5%. Чаще всего пожары случаются в гибридных моделях — вероятность их возгорания составляет 3,4%, приводит CNBC исследование компании Auto insurance EZ.

Но ионно-литиевый аккумулятор будет гореть сильнее и быстрее бензинового двигателя. На ликвидацию такого огня потребуется гораздо больше воды, отметила директор проекта EV FireSafe Эмма Сатклифф.

Помимо этого, аккумуляторы электрокаров могут повторно вспыхнуть в течение нескольких часов или даже дней после первого пожара — это представляет опасность для автосвалок или ремонтных мастерских, где автомобиль окажется после поломки.

Директор энергетического института Мэриленда Эрик Ваксман сообщил, что особую опасность представляют поврежденные или дефектные детали. Электроды в аккумуляторах располагаются очень близко друг к другу, что увеличивает риск замыкания.

В электрокарах есть система предохранения, которая поддерживает нужную температуру аккумулятора и контролирует, насколько быстро он заряжается и разряжается. Улучшение этой системы и самих аккумуляторов в будущем должно обезопасить электрокары. Крупные производители уже ищут решение проблемы: Tesla анонсировали переход от ионно-литиевых аккумуляторов к литий-железо-фосфатным (LFP), Ford также начали использовать LFP.

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