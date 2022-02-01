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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Travel получила темную версию за почти 1 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Стартовали продажи новой версии Lada Niva Travel — Black, отличающейся черным салоном и элементами экстерьера и расширенным набором опций, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Niva Travel Black базируется на комплектации Comfort (она уже включает кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик). Автомобиль дополнительно приобрел 16-дюймовые диски (вместо штатных 15-дюймовых), складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги.

Диски колес окрашены в черный цвет — они стилистически перекликаются с черными облицовками колесных арок. Дополняет образ черная обивка потолка в салоне. Принадлежность к специальной серии обозначена надписью Black в виде шильда на кузове и вышивки на спинках передних сидений.

Фото: © АвтоВАЗ

«Концепция Black хорошо зарекомендовала себя на автомобилях семейств Vesta, Xray и Niva Legend. Это трендовое дизайнерское решение на базе серий Cross и полноприводных моделей, дополненное нужными опциями по привлекательной цене», — отметил исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по маркетингу и продажам Оливье Морне.

Стоимость внедорожника в комплектации Black начинается от 972,9 тысячи рублей.

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