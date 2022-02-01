Даня Милохин начал съемки в сериале СТС про школу

Канал СТС запустил съемки комедийного сериала «Классная Катя», в котором подмосковный мэр отправляет безбашенную дочку преподавать географию старшеклассникам, среди которых известный блогер Даня Милохин, сообщает телеканал.

«Новая история на стыке двух поколений — нашего и советского. Это своего рода роман про отцов и детей, про взросление главной героини. Мне особенно близка линия Кати и ее отца, которая во многом списана с моих взаимоотношений с дочерью», — сказала автор сценария и режиссер Ольга Френкель.

Для Дани Милохина новая роль — самого популярного мальчика в школе — стала первым серьезным актерским опытом.

«Очень любил школу и русский язык. А сейчас на съемках будто проживаю новую жизнь — своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа — Александром Петровым», — сказал Даня Милохин.

В сериале Милохин примерит стильную школьную форму, созданную художниками проекта. В отличие от современных костюмов старшеклассников образы педагогов напомнят зрителям о советском кинематографе: учитель музыки (Антон Лаврентьев) — молодого Александра Абдулова, а завуч Нора Спартаковна (Алена Бабенко) — Алису Фрейндлих из «Служебного романа».