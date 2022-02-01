Даня Милохин начал съемки в сериале СТС про школу

Канал СТС запустил съемки комедийного сериала «Классная Катя»,
в котором подмосковный мэр отправляет безбашенную дочку преподавать географию
старшеклассникам, среди которых известный блогер Даня Милохин, сообщает
телеканал.
«Новая история на стыке двух поколений — нашего и
советского. Это своего рода роман про отцов и детей, про взросление главной героини.
Мне особенно близка линия Кати и ее отца, которая во многом списана с моих
взаимоотношений с дочерью», — сказала автор сценария и режиссер Ольга Френкель.
Для Дани Милохина новая роль — самого популярного мальчика в
школе — стала первым серьезным актерским опытом.
«Очень любил школу и русский язык. А сейчас на съемках будто
проживаю новую жизнь — своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит
в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа —
Александром Петровым», — сказал Даня Милохин.
В сериале Милохин примерит стильную школьную форму, созданную художниками проекта. В отличие от современных костюмов старшеклассников образы педагогов напомнят зрителям о советском кинематографе: учитель музыки (Антон Лаврентьев) — молодого Александра Абдулова, а завуч Нора Спартаковна (Алена Бабенко) — Алису Фрейндлих из «Служебного романа».
MuzykantДавно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.
ForYouTubeУродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном
MuzykantКонечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.
jeryakobПотому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...