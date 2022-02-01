Почти треть россиян увольнялась из‑за конфликтов с коллегами

Почти 30% россиян уволились из-за плохих отношений с коллегами, а 2% сотрудников что их уволили из компании по причине конфликтов с коллективом, сообщается в исследовании сервиса Работа.ру.

Каждый пятый участник исследования иногда сталкивается с конфликтными ситуациями в рабочих вопросах, а 5% респондентов отметили, что совсем недовольны отношениями в рабочем коллективе.

Больше всего недовольства у респондентов вызывают сплетни на работе. 41% участников исследования пожаловались на то, что сталкивались с доносами начальству со стороны коллег, или с конфликтами из-за низкойработоспособности товарищей по работе.

30% респондентов недовольны коллегами из-за низкой квалификации других сотрудников. Еще 19% опрошенных отмечают высокую конкуренцию с коллегами, а 11% участников исследования недовольны агрессией со стороны товарищей.