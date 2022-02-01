Двое рабочих погибли в понедельник при хлопке емкости для хранения нефти на Юрубчено-Тохомском месторождении в Красноярском крае.

ЧП произошло в понедельник утром на Юрубчено-Тохомском месторождении (принадлежит «Роснефти») в 180 километрах от села Байкит Эвенкийского района. Бригада подрядной организации проводила сварку пустой 50-кубовой емкости для хранения нефти.

Произошел хлопок топливо-воздушной смеси. В результате этого двое рабочих погибли на месте происшествия.

Прокуратура проводит проверку соблюдению законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма.